Названы самые необычные вакансии января

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил рейтинг самых необычных предложений в России.

Компания, которая занимается коррекцией и развитием детской речи, приглашает на работу нейропсихолога. В обязанности этого специалиста будет входить проведение диагностики и нейропсихологической коррекции у детей. От кандидата требуется высшее профильное образование или законченные курсы переквалификации, но главное — искренняя любовь к своей профессии.

Сервис Работа.ру ищет в команду креативного PR-продюсера. В его обязанности будет входить создание и продюсирование контента, выстраивание коммуникаций в digital-каналах, развитие и продвижение проекта среди различных аудиторий. От кандидата требуется релевантный опыт в коммуникациях и дистрибуции контента от 2 лет.

Актер квеста-перформанса требуется в компанию, которая занимается проведением развлекательных мероприятий. Актер будет проводить игры, общаться с посетителями квеста, а также поддерживать порядок и чистоту в локации. Работодатель рассматривает людей без опыта работы, в том числе студентов.

Крупная сеть кинотеатров ищет инструктора по боулингу. Этот сотрудник должен заниматься организацией досуга на территории боулинга, рассказывать посетителям о правилах поведения и пользования дорожками, следить за техническим состоянием оборудования. Компания готова рассмотреть кандидатов без опыта работы. В качестве бонуса к зарплате предлагают бесплатные билеты в кино и оплату такси после рабочего дня.

В январе открыта еще одна вакансия в кинотеатре — киномеханик. Этот специалист отвечает за бесперебойный и качественный кинопоказ согласно расписанию. От сотрудника ждут понимание принципов работы кинооборудования, умения им пользоваться, настраивать и следить за исправностью. На эту должность готовы взять кандидата без опыта, если он знает основы электротехники. Кроме того, претендовать на вакансию могут и пенсионеры.

Караоке-клуб на юге Москвы находится в поисках бэк-вокалиста с навыками ведущего. Основные требования: грамотная речь, умение работать с публикой, хорошие вокальные данные. Музыкальное образование приветствуется. Сотруднику предстоит работать по графику 2/2, ему оплачивается выход на смену, а также процент с песен и продлений, плюс чаевые.

В московское фотоателье требуется фотограф на документы, который должен уметь снимать людей на документы всех форматов, делать ретушь и монтаж фотографий. Также в обязанности работника входит ксерокопирование, сканирование и ламинирование. Опыт работы не имеет значения: сотрудника бесплатно обучат новой специальности в течение недели. График работы — 2/2, доход состоит из заработной платы и процентов.

Еще одна необычная вакансия, открытая для кандидатов без опыта работы — упаковщик томатов черри. Работать предстоит вахтовым методом, на крупном логистическом складе. Работодатель предоставляет успешным соискателям бесплатное проживание и питание, обещает заработную плату от 82 000 рублей.