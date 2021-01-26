Картину из Иркутского музея покажут в Париже и Хельсинки

Полотно Ильи Репина «Нищая» впервые вывезут за границу, сообщают в областной администрации.

Его увезут 8 февраля. Эта картина — самое часто и много «путешествующее» произведение музея: её много раз экспонировали в Москве, в Третьяковской галерее. В прошлом году полотно было представлено в большой выставке «Репин. Наследие. Ученики» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

В этот раз первым пунктом её заграничной поездки станет художественный музей «Атенеум» города Хельсинки (Финляндия), где произведение в ряду других полотен из российских музеев будет экспонироваться на выставке «Репин» с 19 марта по 29 августа. Затем картина отправится в «Пти Пале» — Музей изящных искусств Парижа, где ею смогут любоваться с 5 октября 2021 года до 23 января 2022 года. Отметим, что Илья Репин написал эту картину во Франции в 1874 году. В Иркутск «Нищая» вернется лишь в марте 2022 года.