«Инвестиционный банкинг – тренд ближайших лет». Евгений Семёнов, «Фридом Финанс» о финансовых трендах

Прошлый год стал переломным для большинства российских банков. Привычную «классику» начали вытеснять инструменты фондового рынка. Многие банки задумались о смене приоритетов. В то же время кредитные организации, занятые в сегменте инвестбанкинга, открыли для себя новые возможности заработка и развития. О финансовых трендах, результатах и предпочтениях клиентов беседуем с Евгением Семёновым, управляющим Банка «Фридом Финанс» в Иркутске.

Прошлогодний «идеальный шторм» сильно повлиял на вашу работу?

— В юбилейный для нас 2020-й год во главу угла мы поставили вопрос ответственности перед клиентами и партнерами. Нужно было поддерживать высокий уровень услуг, выполнять требования регулятора и не снижать темпы развития. В октябре мы провели докапитализацию для расширения линейки продуктов и внедрения новых услуг. В прошлом году наблюдалась и позитивная динамика по финансовым показателям банка. Чистые активы выросли более чем в три раза до 15,9 млрд рублей. Вложения в ценные бумаги увеличились на 60% и превысили 2,7 млрд рублей. Вклады клиентов выросли на 16% до 4,5 млрд рублей.

Пандемия повлияла на предпочтения клиентов?

— Я не могу сказать, что мы ощутили негативные последствия пандемии. Наша база клиентов по стране за прошлый год выросла более чем на 60% и превысила 23 тысячи. Инвестиционная компания, по данным Мосбиржи, за 2020-й год более чем в два раза увеличила число счетов с 43 до 91 тысячи. Причем большая часть клиентов пришла как раз в весенний период.

Мы заметили, что в прошлом году особенно сильно обострилась борьба среди банков за пользователя. Россияне стали рассматривать новые способы работы с деньгами. Снижение доходности вкладов и экономическая ситуация заставили искать альтернативы вложениям. Взгляд пал на фондовый рынок, с которым мы давно работаем. Сейчас среди наших задач — помочь инвесторам-новичкам познакомиться с биржевыми площадками с помощью уникальных продуктов и персонального подхода.

Вместе с инвестиционной компанией «Фридом Финанс» мы входим в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Его капитализация сейчас составляет почти $3 млрд. В прошлом году холдинг совершил две крупные сделки на рынке M&A: присоединил российского брокера «Церих», а также приобрел американскую компанию Prime Executions. Последняя сделка открыла прямой выход на рынок США, что дало нашим пользователям новые возможности.

Мы предлагаем рынку полный цикл инвестиционно-банковских услуг. Сначала можно посетить наш офис и оформить, например, карту инвестора. Далее стать клиентом ИК «Фридом Финанс» и начать пользоваться брокерскими инструментами, а также получить доступ к торгам на американских биржах. Фондовый рынок США после пандемии растет быстрее российского и обладает более широким числом продуктов, например, количеством проходящих в год IPO. Такой фактор дает возможность инвесторам получить хороший доход вместе с новым опытом.

Какой бизнес-модели вы придерживаетесь?

— Мы выбрали крайне низкорисковую стратегию в управлении активами. В нашем портфеле ОФЗ, а также ценные бумаги «голубых фишек» из первого котировального списка. Банк — профессиональный участник рынка ценных бумаг и входит в состав НАУФОР. Мы регулярно сдаем отчетность в ЦБ и проходим проверки аудиторов. Наша задача — развивать честный, открытый и рентабельный бизнес на стыке классического и инвестбанкинга.

Россияне стали ежедневно получать звонки от мошенников с рассказами о подозрительных переводах и списаниях средств. Как не попасться на их удочку?

— В 2020-м аферисты превзошли себя и украли у россиян более 140 млрд рублей. Телефонные звонки и письма с вредоносными ссылками стали основными инструментами кражи средств. Чтобы не попасть в лапы мошенников сохраняйте бдительность и холодную голову. Помните, ваши данные должны принадлежать только вам. Никому не сообщайте и не вводите на подозрительных сайтах данные своей карты, читайте отзывы о компаниях, которые вам предлагают услуги, проверяйте номера мобильных телефонов, с которых звонят. Недоверие и осторожность поможет избежать мошенников. Сотрудники банка никогда не просят назвать CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карты), номер карты, срок действия и т.п. Персонал кредитной организации не попросит вас совершить платеж или назвать пароль из СМС на вашем телефоне при оплате картой на сайте. Мошенники могут прикрываться именами и лицензиями известных банков или брокеров. Лучше несколько раз позвонить в службу поддержки и уточнить информацию, чем перечислить деньги аферисту и потом пытаться вернуть их. Столкнулись с мошенниками или стали жертвой — сообщайте в правоохранительные органы, а также в службу поддержки клиентов банка.

Какие акценты в развитии розничного бизнеса у банка?

— Наш приоритет — развитие карточного направления с прицелом на потребности клиентов: комплексный сервис в одном продукте. Пример — наша мультивалютная карта. Ее владелец экономит на обслуживании и конвертации, так как она привязана сразу к трем счетам: рубли, доллары и евро. Счет операции определяется автоматически при оплате. Карта подходит для шопинга на зарубежных маркетплейсах и в заграничных поездках.

Бонусом к карте идет программа «CASH BACK акциями». Это совершенно уникальный продукт на рынке кешбэка. Потратились в месяц на покупку продуктов, бензина и развлечений — средства вернулись не просто баллами, а инвестировались в акции «голубых фишек». На выбор 16 топ-компаний. Лично я выбрал бумаги Apple, накопил и перед Новым годом обменял 6 акций по $137 штуку. В итоге мне хватило на пару хороших гаджетов в подарок. Логика проста: чем больше тратите — тем больше ценных бумаг копится на счете. Проверить актуальную цену акции можно в мобильном приложении, там же можно совершить обмен на реальные деньги. В прошлом году пользователи чаще всего выбирали ценные бумаги «Аэрофлота», «Сбербанка», «Газпрома» и Freedom Holding Corp. Общая сумма выплат по программе за 2020-й превысила 2,7 млн рублей.

Инвесторы могут оформить у нас и специальную карту с доступом к средствам на брокерских счетах. Срочно понадобились деньги — продайте акции, и сразу же используйте их для покупки товаров или для снятия в любом терминале. Карта обладает рядом преимуществ, среди которых моментальное исполнение переводов, пополнение в рублях, долларах и евро в наших банкоматах, партнерская бонусная программа и другие привилегии.

Что банк предлагает предпринимателям?

— Работа с бизнесом также входит в число наших стратегических приоритетов. Мы обеспечили самое необходимое для комфортной работы: расчетно-кассовое обслуживание, сделки РЕПО, интернет-банк, круглосуточная служба поддержки и персональные менеджеры.

Особое внимание банк уделяет e-commerce. Онлайн-шопинг был крайне популярен в период пандемии, и мы видим хороший потенциал для развития продуктов для владельцев интернет-магазинов. Банк активно развивает интернет-эквайринг. С ним предприниматели могут принимать оплату банковскими картами популярных в России платежных систем. Наш продукт обладает функциональным личным кабинетом, онлайн-фискализацией, высокой степенью защиты клиентских транзакций. Кроме того, есть возможность подключить валютный эквайринг. Сервис позволяет продать товар в любую точку мира и получить оплату в евро и долларах без дополнительной конвертации. Интернет-эквайринг можно использовать даже если расчетный счет открыт не у нас. Но так пользователь лишается еще одного преимущества: при РКО и эквайринге в нашем банке клиент получает 3% ежедневного дохода на остаток по счету.

Какие планы у Банка «Фридом Финанс» на этот год?

— Задачи не изменились — расширение продуктовой линейки вместе с совершенствованием сервиса. Мы сохраним курс на цифровизацию и развитие онлайн-каналов, чтобы нарастить клиентскую базу и закрепиться на рынке. Скоро мы запустим кредитные инструменты для пользователей услуг. Для предпринимателей банк расширит линейку пакетов услуг по РКО и представит партнерскую программу. Завершается работа по подключению к системе быстрых платежей для большего удобства наших клиентов.

Справка

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») — российский частный банк, основанный в 1990 году. Банк является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана. Входит в международную группу компаний Freedom Holding Corp. Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто 27 офисов Банка «Фридом Финанс» на территории России.

Лицензия ЦБ РФ №1143 от 10.12.1990. Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14031-010000. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14030-100000. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14032-001000. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14033-000100. Лицензия ЛСЗ № 001507 Рег.№ 16372Н от 22 декабря 2017 года. ООО «ФФИН Банк» не гарантирует и не обещает в будущем эффективность деятельности (доходность вложений).

С информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом, можно ознакомиться на сайте банка bankffin.ru. До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию по адресу bankffin.ru.