В Иркутской области 369 обманутых дольщиков получили свои квартиры

Это 15 объектов долевого строительства. В их числе «Топкинские горки» в Иркутске и «Синергия» в Шелехове, сообщают в администрации области.

Их в эксплуатацию ввели 31 декабря, там восстановлены права 39 человек.

Дольщики ещё трёх объектов получили компенсации. Инвестор достройки ООО «Крост», которое возводит два дома в Саянске, предоставило дольщикам квартиры в других объектах.

Планируется, что дольщики одного дома, который строит ООО «Деметра-Ангарск» - получат денежные компенсации. 14 проблемных объектов будут достроены. Дело по одному дому сейчас рассматривает суд. 170 дольщиков требуют признать право собственности на объект.

Ранее из Единого реестра проблемных объектов исключили 10 домов, 197 граждан получили свои квартиры. Работу провел Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области. Поручение создать такую структуру дал Игорь Кобзев. Тогда в реестре был 31 проблемный объект, 1079 обманутых дольщиков.