Мужчину задержали в Ангарске по подозрению в совершении разбойных нападений на аптеки

Региональная полиция на официальном сайте сообщила о задержании 57-летнего жителя города Ангарска Иркутской области по подозрению в совершении серии разбойных налетов на аптеки.

Скриншот из видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области

По версии правоохранителей, в ноябре 2020 года неизвестный мужчина в медицинской маске похитил выручку в одной из аптек, угрожая провизору ножом, и скрылся. Аналогичным способом он ограбил и другую аптеку неподалеку.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.