Новости

Мужчину задержали в Ангарске по подозрению в совершении разбойных нападений на аптеки

Региональная полиция на официальном сайте сообщила о задержании 57-летнего жителя города Ангарска Иркутской области по подозрению в совершении серии разбойных налетов на аптеки.

<p>Скриншот из видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Скриншот из видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области

По версии правоохранителей, в ноябре 2020 года неизвестный мужчина в медицинской маске похитил выручку в одной из аптек, угрожая провизору ножом, и скрылся. Аналогичным способом он ограбил и другую аптеку неподалеку.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
В России пока не будут прививать от коронавируса иностранцев
Саунам, соляриям и СПА-салонам Приангарья разрешили работать без ограничений по времени
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании