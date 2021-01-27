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Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев

Об этом сообщил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по коронавирусу по Правительстве России.

«Мы контролируем с помощью наших информационных систем в том числе и стойкость иммунитета. Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет», – заявил глава Минздрава России. По его словам, наблюдения продолжаются.

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Михаил Мурашко также отметил, что на территории России контролируется «генетическое разнообразие» COVID-19. Это позволяет отслеживать новые штаммы коронавируса. На данный момент, с этой точки зрения, ситуация остается стабильной.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.

В Иркутской области  с начала эпидемии умерло 1 619 человек, общее число заболевших превысило 47,6 тысяч.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
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