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Как пандемия повлияла на уровень безработицы в Приангарье

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В центры занятости обращается только треть безработных, предупреждает Иркутскстат.

В III квартале 2020 года безработными были 88,1 тыс. жителей Иркутской области или 7,6% рабочей силы (годом ранее – 6,6%). 

Безработица чаще грозит селянам: уровень сельской безработицы (10,7%) превышает показатель среди городских жителей (6,9%). 

Еще сложней решить вопрос трудоустройства молодым, среди лиц, не проживших и четверть века, безработных 17,0% (каждый шестой). А в числе не имеющих трудового стажа безработных  22,4%.  

Ранее Кудрин прогнозировал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте — до 10%.

«Сейчас безработица чуть ниже 7%, то есть 6,9-6,8%, она чуть-чуть даже, символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему», — сказал господин Кудрин журналистам на Общероссийском гражданском форуме (цитата по «Интерфаксу»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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