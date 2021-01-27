Обвал доллара прогнозируют в 2021 году

Американский экономист, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч утверждает, что при неблагополучном раскладе американская валюта может подешеветь на 35%, сообщают Известия со ссылкой на зарубежное издание Bloomberg.

По его словам, обвалу американской валюты способствуют три фактора: резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США; укрепление евро; нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.

Также Роуч отметил, что положение доллара осложняется пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию США предложить еще один значительный пакет экономической помощи.

«Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений», — подчеркнул экономист.

Прогноз на падение валюты поддержало и ИАЦ «Альпари».

— Действительно, в наступившем 2021 году доллар США, вероятно, будет падать против большинства валют. Денежная накачка со стороны американских властей сделает свое дело. Есть и еще один важный момент — мировая вакцинация и завершение пандемии. Если все получится, то в мировой экономике возрастет аппетит к риску. Глобальные спекулянты будут покупать акции, облигации и валюты развивающихся стран. Пока именно приток капитала в США позволяет Америке компенсировать дефицит торгового баланса. Однако ситуация изменится, что приведет к ослаблению курса доллара, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».