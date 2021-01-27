К чему приведут «ступенчатые» тарифы в Иркутской области

В Госдуме предлагают избавиться от перекрестного субсидирования и ввести «ступенчатые» тарифы на энергопотребление для населения.

Что это значит

«Ступенчатые» тарифы для населения предполагают, что стоимость электроэнергии находится на минимальном уровне при её потреблении в определенном объёме, при превышении этого порога стоимость повышается.

– То есть, те, кто потребляет много электроэнергии, оплачивают более высокую стоимость соответствующего тарифа. Практика утверждения таких тарифов действует в ряде регионов РФ, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 22 января в ходе пресс-конференции.

Павел Завальный, председатель комитета Госдумы по энергетике

Почему от этого страдает малый бизнес

Проблема перекрестного субсидирования, когда бизнес платит за население, одна из самых сложных и тяжело решаемых в электроэнергетике. По мнению экспертов, она сдерживает развитие экономики России и приводит к дисбалансам.

Так, крупные потребители в настоящее время стремятся строить собственную генерацию, чтобы перейти на подключение с распределительных сетей к магистральным, это позволяет им снизить затраты в несколько раз, избавившись от бремени социальной нагрузки.

Однако в результате ухода крупных потребителей тяжесть затрат ложится на плечи малого и среднего бизнеса, который вынужден платить больше, ведь издержки на содержание распределительной сетевой инфраструктуры делят на оставшихся потребителей.

По оценкам экспертов, перекрестное субсидирование влечет за собой снижение валового внутреннего продукта РФ в размере 2% - 2,5% и промышленного производства на 1,25 - 2,5% в год.

Почему решение скорее всего спустят «сверху»

Сейчас право внедрять другую модель тарифообразования отдано субъектам РФ, но воспользовались им единицы, отмечает Павел Завальный. Есть «положительная практика в ряде регионов», но остальные субъекты не идут на этот шаг во многом из-за политических рисков.

Поэтому ждать, что власти на местах самостоятельно примут «непопулярные» меры по введению «ступенчатых» тарифов, не стоит. По словам Павла Завального, решение целесообразно выводить на федеральный уровень.

– Федеральная власть могла бы сделать нормы о «ступенчатых» тарифах обязательными. Это будет способствовать вопросу снижения «перекрёстки», это будет реально поддерживать малообеспеченные категории населения, – подчеркнул депутат.

При этом, не менее 60% населения должны иметь льготный тариф, отметил глава думского комитета.

А что у нас?

Благодаря перекрестному субсидированию, в Иркутской области самый низкий в РФ уровень тарифов на электроэнергию для населения. В соседних регионах установленные тарифы в 2-3 раза выше, чем в Приангарье. Дешевые тарифы для населения в Иркутской области приводят к дополнительной необоснованной нагрузке на промышленных потребителей региона в размере 5,7 млрд рублей, – отмечается в материалах круглого стола «Тарифное регулирование в электроэнергетике».

Попытки сбалансировать ситуацию и ввести социальную норму энергопотребления в России предпринимались неоднократно. Но они проваливались из-за нежелания поднимать цены для населения.

Возможно, введение «ступенчатых» тарифов не так страшно. Важны детали, нормы потребления, которые не будут навязаны сверху, а будут учитывать специфику региона.

Так, например, в 2018 году предлагалось зафиксировать соцнорму на 300 кВт•ч в месяц, которая оплачивается по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному, свыше 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному».

В тоже время, анализ потребления электроэнергии жителями Иркутской области в 2018 году анализ показал: 81% от общего количества домохозяйств (764,5 тыс.), потребили, в среднем, не более 375 кВтч в месяц; 1% от общего количества домохозяйств (6,2 тыс.) потребили в 30 раз больше – 11 192 кВтч/мес.