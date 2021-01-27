Новости

В 2020 году Иркутская область экспортировала продукции на 46,6 млн долларов

Это на 8,6% выше объёма экспорта продукции АПК 2019 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Возросли объёмы экспорта масложировой продукции, яиц, рапса, гороха и ряда иных видов продукции АПК. Экспорт осуществлялся в Китай, Монголию, Казахстан, Белоруссию, Республику Корея, Пакистан, Германию, Японию, Италию, – пояснил министр.

В 2020 году предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности региона получили субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, а также затрат на уплату процентов по кредитам. Пяти получателям предоставлены гранты на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств.

Кроме того, 19 предприятий АПК региона получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки.

Ранее стало известно, что Иркутская область получит 1,4 млрд рублей на развитие сельского хозяйства. Эта сумма на 34,8% больше уровня 2020 года, сообщают в областной администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
В России пока не будут прививать от коронавируса иностранцев
Саунам, соляриям и СПА-салонам Приангарья разрешили работать без ограничений по времени
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании