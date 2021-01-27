В селе Мальта планируют построить туристический центр

В Приангарье представили проект «Иркутского археологического туристического центра». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение рассмотреть концепцию проекта на градостроительном совете, а также координационном совете по туризму и культуре.

В проект войдет два объекта. «Мальта – обитель Венер» – крупнейшая от Урала до Тихого океана позднепалеолитическая стоянка древнего человека. Количество находок 44 232 единицы. Возраст 15-26 тыс. лет. Самое большое в мире количество найденных фигурок (Венер), сообщают в администрации области. Второй объект расположен в Иркутске – это «Глазковский некрополь». Он уникален по обряду погребений, количеству каменного и костяного инвентаря, сохранности остеологического материала.

Концепция центра включает в себя создание музейно-консервационного сооружения на территории «Глазковского некрополя», а на территории села Мальта предполагается размещение трех инфраструктурных кварталов: туристического, рекреационного и научно-музейного.

– Мальтинская стоянка древнего человека и Глазковский некрополь находятся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия Российской Федерации. В течение этого года нам необходимо создать детальный план по работе над проектом Иркутского археологического туристического центра в 2022 году, учесть замечания и предложения профессиональных сообществ, – сказал губернатор.

Также Игорь Кобзев отметил, что при работе необходимо рассмотреть включение в концепцию проекта таких объектов как архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Кругобайкальскую железную дорогу, а также мыс Шаманский.