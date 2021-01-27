На Байкале в районе мыса Хобой внедорожник ушел под лед

В автомобиле находилось два человека, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Женщина вышла из транспортного средства сделать несколько кадров, в это время лед под автомобилем просел и начал разрушаться. В салоне находились два человека. Мужчинам удалось покинуть тонущий внедорожник.

До берега туристы добирались пешком. Помощь пострадавшим оказали очевидцы. Они доставили их в населенный пункт Хужир. В условиях сильного ветра и низких температур мужчина 1951 года рождения, находившийся в мокрой одежде, получил обморожение 2 степени тяжести. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту несоблюдения требований безопасности проводится проверка. Водителю внедорожника грозит административная ответственность за выезд на лед вне ледовых переправ.

Ранее Игорь Кобзев призвал иркутян не выходить на лед Байкала ради красивых фото для соцсетей.

«Не нужно ради красивых снимков в соцсетях рисковать своей жизнью. Будьте внимательны и берегите себя!» – отметил Кобзев.

Высказаться его побудила ледовая обстановка на Байкале: по словам главы области, сейчас, к примеру, в Большом Голоустном толщина льда у берега составляет 15 сантиметров, в районе Култука – всего 3 сантиметра. Такая же ситуация наблюдается и в Листвянке.

В настоящее время лед на Байкале все еще подвижный и выход на него – опасен для жизни. По мнению ученых, повлиять на ледостав могли подземные толчки.