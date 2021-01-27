Видеоролик иркутянки прошел отборочный этап на конкурс «Мастера гостеприимства»

Она награждена туром на двоих в Сочи.

Видеоролик Екатерины Чернышевой из Иркутска признан одним из лучших во Всероссийском турсистическом конкурсе «Мастера гостеприимства», сообщают в областной администрации.

Екатерина Чернышева в видеоприглашении рассказала о Байкале. Показала зрителям как измеряют толщину озера, прокатилась по озеру на коньках и приготовила уху.

- Байкал многогранный, его сложно показать в роликах, хотя техника сейчас даёт возможность передать картинку, но все-таки вся мощь, сила, глубина его души и вод - это всё особенное, также, как и люди, которые живут и работают здесь, - рассказала Екатерина.

Следующего автора лучшего видео организаторы объявят 1 февраля, он получит тур в Карелию. Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России на сайте. Срок окончания регистрации – 31 января 2021 года. Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства».