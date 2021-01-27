Пекарни Приангарья получат субсидии на 23,4 млн рублей

Средства выделены из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Приангарье получит 2,4 млн рублей на предоставление производителям муки компенсации части затрат за закупку продовольственной пшеницы. Ещё 21 млн рублей предусмотрено на компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, региональный минсельхоз сейчас готовит необходимую нормативно-правовую базу для предоставления субсидий конечным получателям. Субсидия будет носить заявительный характер. Соглашение с Минсельхозом России о предоставлении средств будет подписано до 19 февраля.

Ранее в правительстве сообщали о выделении 4,7 млрд рублей регионам для поддержки хлебопекарного бизнеса.