За прошедший год иркутская таможня перечислила в бюджет области около 34 млрд рублей

Это 20% от общего объема перечислений таможенных органов Сибири, сообщают в таможне.

Плановое задание по перечислению таможенных платежей иркутскими таможенниками выполнено на 105 %. По сравнению с 2019 годом объем перечислений увеличился на 16 % (в 2019 г. перечислено 29 млрд 237 млн рублей).

В целом платежи за январь-декабрь 2020 года при импорте товаров составили более 32,5 млрд рублей, при экспорте – более 1,2 млрд рублей.

Утилизационный сбор при ввозе в Россию транспорта составил более 80,8 млн рублей. Также было в бюджет перечислено иных платежей (акцизы, штрафы, прочие неналоговые доходы и другое) на сумму более 188,1 млн рублей.