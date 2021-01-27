SberCIB профинансирует «Соллерс Форд» для организации производства двигателей для Ford Transit

SberCIB предоставил «Соллерс Форд» инвестиционный кредит в размере 1,14 млрд рублей на проект по организации серийного производства дизельного двигателя для автомобилей Ford Transit.

Средства банка будут направлены на выкуп производственных активов Ford Motor Company, остановленных после реструктуризации бизнеса совместного предприятия Ford Sollers в России в 2019 году.

Андрей Шеметов, старший вице-президент, руководитель SberCIB:

– Инвестиционный проект важен для нас с точки зрения дальнейшего стратегического сотрудничества с Группой Соллерс. Проект позволит не только решить задачу импортозамещения дизельного двигателя для коммерческих автомобилей Ford Transit, но и организовать дополнительные рабочие места на вновь создаваемом производстве. Таким образом, финансируемый проект имеет важное социально-экономическое значение для Республики Татарстан и для страны в целом.

Адиль Ширинов, Президент и СЕО Соллерс Форд:

– Локализация производства автомобилей – одно из приоритетных направлений для Соллерс Форд. Запуск завода по производству дизельных двигателей для Ford Transit позволит нам обеспечить стабильность бизнеса, а также укрепить наши позиции в сегменте коммерческих автомобилей. Инвестиционная поддержка партнёров из Сбербанка предоставит возможность для возобновления работы завода и приобрести необходимое оборудование для запуска производства дизельных двигателей в короткие сроки.

Начало серийного производства локальных двигателей запланировано на 2023 год.

SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.

Соллерс Форд — совместное предприятие одного из ведущих российских автопроизводителей ПАО Соллерс, которое является контролирующим акционером, и глобального концерна Ford Motor Company.