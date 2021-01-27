СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу принципиально новый формат работы с big data

Специалисты банка ВТБ и совместного предприятия ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных» первыми в России создали сервис по предоставлению специализированных массивов обезличенных геоданных для решения задач по развитию компаний как малого и среднего, так и крупного бизнеса в любых отраслях — Geo-embedding. Сервис основан на применении нейронных-сетей в геоаналитике.

Обезличенные геоданные включают в себя множество сопоставленных слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов.

Данный сервис:

— дает компаниям «полуфабрикат» обработанных и подготовленных специализированных векторных представлений Big data, сформированных для решения задач компании;

— может применяться для поиска оптимальных локаций для новых точек продаж, оценки потенциала и установления умных KPI в ранее открытых точках, оценки инвестиционной привлекательности проектов;

— позволяет специалистам data scientists даже без опыта в геоаналитике полноценно объединять полученные геоданные с уже применяющимися в компаниях аналитическими моделями;

— особенно актуален для развивающих собственную Data Science компаний, которые хотят снизить затраты на преобработку и закупку первичных геоданных с сохранение качества и эффективности моделей в процессе объединения внутренних и внешних геоданных;

— является новым проектом первой в России универсальной платформы геоаналитики, которую СП ВТБ и Ростелекома запустило в августе 2020 года;

«Применение big data и технологий искусственного интеллекта давно играет важнейшую роль при принятии решений о развитии бизнеса. При этом геоаналитика — направление, которое имеет огромный потенциал. Сейчас далеко не все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от „Платформы больших данных“ позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанные массивы данных для решения самых разных задач и принятия решений о развитии и повышении эффективности бизнеса», — заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.