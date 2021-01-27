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Банк «Солидарность»: Денежные переводы в республику Таджикистан доступны в приложении «Солидарность Онлайн»

Банк «Солидарность» сообщил, что теперь в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступен новый сервис – денежные переводы в Республику Таджикистан на карты «Хумо» (ПС «Корти милли») и электронные кошельки «Хумо Online» и «МегаФон Life».

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Таджикистан – ЗАО МДО «Хумо» (для держателей карты «Дустона» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Таджикистан - ЗАО МДО «Хумо»), указать номер телефона получателя перевода, сумму перевода и выбрать, куда его зачислить: на карту или электронный кошелёк.

Перевод возможно осуществить только на электронные кошельки, владельцы которых прошли идентификацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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