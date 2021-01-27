Примсоцбанк: Пользуйтесь картой «Мир» и получайте кэшбэк за прилежную учёбу

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Отметим, платформа «Ростелеком Лицей» создана для развития и обучения детей. Здесь есть уроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. Удобный интерфейс, ёмкие уроки, на которых не скучно, объективные тестирования и персональные рекомендации по улучшению знаний. Кроме курсов по школьным предметам, есть развивающие занятия и отдельный раздел с изучением английского языка. В Лицее ребенок сможет изучать и закреплять школьную программу, английский, а также разобраться в современных цифровых технологиях, найти свои интересы на рынке профессий будущего, развивать логику, память, креативность и расширять кругозор.



Организатор акции — ПАО «Ростелеком» ОГРН: 1027700198767 Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, +7 (499) 999-82-83.

