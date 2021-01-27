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Работать на удаленке продолжают 14% россиян

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Больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT — её отметили 16% респондентов, сообщает сервис Работа.ру.

Еще по 13% опрошенных указали, что работают удаленно в областях образования и продаж.

Каждый десятый удаленный сотрудник — из сферы маркетинга, рекламы и PR. 8% участников исследования указали, что работают дистанционно в области банков, финансов и инвестиций, 5% — в сфере производства и промышленности, 4% — в медицине. 31% опрошенных указали в варианте «Другое» множество разных сфер, в том числе строительство, транспорт и страхование.

24% дистанционных работников продолжат работать в таком формате еще несколько месяцев. При этом 23% опрошенных отметили, что их работодатели в скором времени планируют вернуться к работе из офисов, а 26% компаний сохранят частичную «удаленку». 27% респондентов указали, что планируют продолжать работать в удаленном режиме всегда.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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