На БрАЗе подвели итоги реализации социальных программ в 2020 году

На Братском алюминиевом заводе компании РУСАЛ подвели итоги реализации социальных программ для сотрудников предприятия в 2020 году. Бюджет составил почти 250 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе компании.

Социальные программы действуют на БрАЗе уже много лет и закреплены в коллективном договоре. Все они выполнены несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса. Кроме того, открыты новые направления: поддержка молодых сотрудников, вернувшихся из рядов Российской Армии, компенсация аренды жилья для иногородних работников. Запущены бесплатные маршруты по доставке работников на завод и обратно из удалённых частей города. С 1 января 2021 года дотация на питание повышена почти на 15%.

По предложению Рабочих советов РУСАЛа в прошлом году была возобновлена дополнительная мера поддержки заводчан - жилищная программа, которая в 2011 году была запущена основателем компании Олегом Дерипаска. Она предусматривает льготную ипотеку на 10 лет по сниженной ставке и без первоначального взноса. На протяжении всего срока ипотечного кредита предприятие будет оплачивать 50% ежемесячного взноса. Право воспользоваться сертификатами получили две сотни работников БрАЗа. Почти половина их них уже переехала в новое жилье.

«Еще 186 миллионов рублей было выделено на реализацию пандемийных противовирусных мероприятий - это средства индивидуальной защиты, витамины для рабочих, на дезинфекцию всего завода. Это позволило заводу сохранить здоровье коллектива и производственные мощности. Также на БрАЗе разработана льготная программа реабилитации сотрудников, переболевших коронавирусом. Они смогут поправить здоровье в санаториях Братска и Белокурихи», - рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.