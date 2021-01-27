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На портале «Работа в России» размещено 3,9 тыс. вакансий для выпускников Иркутской области

1,7 тыс. вакансий для трудоустройства выпускников с высшим образованием и 2,2 тыс. - для выпускников со средним профессиональным образованием, сообщают в областной администрации.

В ведомстве напоминают, что в рамках региональной государственной программы «Труд и занятость» реализуются мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников учебных заведений и организацию для них стажировок в целях приобретения опыта работы по полученной специальности (профессии).  

В программе могут принять участие выпускники учреждений профессионального среднего и высшего образования, обратившиеся в органы занятости населения Иркутской области в течение года после окончания обучения. Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа в России».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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