Названы города Сибири с самыми высокими зарплатами

Среди самых высокооплачиваемых позиций 2021 года — вакансии для руководителей и специалистов в сферах продаж, производства и строительства, сообщает сервис SuperJob.

Наиболее высокооплачиваемая вакансия 2021 года в Сибири — позиция руководителя агентской группы банка в Томске. В Красноярске на первом месте — вакансия врача-рентгенолога, в Новосибирске — программиста «1С».

Топ самых привлекательных предложений работодателей в Сибирском:

Новосибирск:

Программист «1С» ERP от 140 000 руб.

Торговый представитель 110 000 — 130 000 руб.

Региональный менеджер по маркетингу 70 000 руб.

Менеджер по продажам 70 000 руб.

Мастер полимерного участка 60 000 руб.

Красноярск: