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Названы города Сибири с самыми высокими зарплатами

Среди самых высокооплачиваемых позиций 2021 года — вакансии для руководителей и специалистов в сферах продаж, производства и строительства, сообщает сервис SuperJob.

Наиболее высокооплачиваемая вакансия 2021 года в Сибири — позиция руководителя агентской группы банка в Томске. В Красноярске на первом месте — вакансия врача-рентгенолога, в Новосибирске — программиста «1С».

Топ самых привлекательных предложений работодателей в Сибирском:  

Новосибирск:

  • Программист «1С» ERP от 140 000 руб.
  • Торговый представитель 110 000 — 130 000 руб.
  • Региональный менеджер по маркетингу 70 000 руб.
  • Менеджер по продажам 70 000 руб.
  • Мастер полимерного участка 60 000 руб.

Красноярск:

  • Врач-рентгенолог от 80 000 руб.
  • Руководитель проекта (реализация автотранспорта) 70 000 руб.
  • Заведующий производством 51 840 руб.
  • Переводчик от 50 000 руб.
  • Инженер по строительству 49 400 руб.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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