Названы города Сибири с самыми высокими зарплатами

Среди самых высокооплачиваемых позиций 2021 года — вакансии для руководителей и специалистов в сферах продаж, производства и строительства, сообщает сервис SuperJob.
Наиболее высокооплачиваемая вакансия 2021 года в Сибири — позиция руководителя агентской группы банка в Томске. В Красноярске на первом месте — вакансия врача-рентгенолога, в Новосибирске — программиста «1С».
Топ самых привлекательных предложений работодателей в Сибирском:
Новосибирск:
- Программист «1С» ERP от 140 000 руб.
- Торговый представитель 110 000 — 130 000 руб.
- Региональный менеджер по маркетингу 70 000 руб.
- Менеджер по продажам 70 000 руб.
- Мастер полимерного участка 60 000 руб.
Красноярск:
- Врач-рентгенолог от 80 000 руб.
- Руководитель проекта (реализация автотранспорта) 70 000 руб.
- Заведующий производством 51 840 руб.
- Переводчик от 50 000 руб.
- Инженер по строительству 49 400 руб.