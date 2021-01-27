В прошлом году в России выдали на 6% меньше автокредитов

Согласно исследованию НБКИ и АВТОСТАТ, в 2020 году в РФ выдали 896,4 тыс. автокредитов, а в 2019 году – 952,9 тыс. единиц.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в декабре 2020 года составил 684 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 461,0 тыс. единиц (в 2019 году – 1 593,1 тыс. ед.).

В 2020 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в:

Москве (67,3 тыс. ед.),

Московской области (51,3 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (51,1 тыс. ед.),

республике Татарстан (44,6 тыс. ед.),

республике Башкортостан (39,8 тыс. ед.).

Самое серьезное снижение выдачи автокредитов в 2020 году по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в:

Кемеровской обл. (-20,3%),

Тульской обл. (-11,9%),

Красноярском крае (-11,6%),

Московской обл. (-11,5%),

Москве (-11,1%),

Санкт-Петербурге (-11,1%).

В то же время в ряде регионов выдача, напротив, выросла, в том числе, в Нижегородской (+4,1%), Свердловской (+2,8%), Челябинской (+2,3%), Ульяновской (+1,6%) и Омской (+1,4%) областях.

«В период «карантинных» мероприятий в апреле-мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался. В первую очередь, этому поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Кроме того, рост выдачи автокредитов в последние месяцы происходит на фоне увеличения ПКР заемщиков по автокредитам или, иными словами, на фоне улучшения их качества».

«В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым. И этого удалось избежать, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования («Первый / Семейный автомобиль»). Поэтому решение об их продлении в 2021 году можно рассматривать только с позитивной точки зрения».