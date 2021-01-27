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S7 Airlines открыла продажу на чартерные рейсы в Испанию, Берлин и Болгарию

К перевозке на рейсах принимаются пассажиры, которым разрешен перелет в условиях ограничений, сообщают в пресс-службе S7 Airlines.

В соответствии с разрешением Росавиации, компания открыла еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Испании (Малага), Германии (Берлин) и Болгарии (Бургас).

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: 

  • по пятницам с 19 февраля – Москва – Малага – Москва; 
  • по вторникам с 23 февраля – Москва – Берлин – Москва; 
  • по воскресеньям с 28 марта – Москва – Бургас – Москва. 

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты». 

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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