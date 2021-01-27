Продажи автомобилей сегмента SUV в Иркутской области выросли на 22%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Доля автомобилей сегмента SUV на российском рынке за прошедший год увеличилась: в 2019 году она составляла 18,7%, а в 2020 году – 19,7%.

В Иркутской области продажи подержанных кроссоверов и внедорожников выросли за год на 22,4%, а по России в целом рост составил 12,5%. Средняя цена1 таких автомобилей в Иркутской области по итогам 2020 года – 650 000 рублей, на 3,5% больше, чем годом ранее.

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в 2020 году росли по всей стране. Наиболее заметный рост зафиксирован в:

Новосибирской области (+46,5% за год),

Красноярском крае (+32,7% за год),

Алтайском крае (+30,7% за год).

Топ самых востребованных на вторичном авторынке России моделей сегмента SUV за год практически не изменился. Первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых по стране, как и в 2019 году, занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) со средней ценой 168 000 рублей. Вторую позицию удерживает Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в 2020 году составила 270 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV в России досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 800 000 рублей.

При этом ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV не во всех крупных регионах России. В Калининградской области, Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области первое место в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом по итогам 2020 года занимает BMW 5 серии. А в Нижегородской и Самарской областях – Chevrolet Niva.

Самые востребованные модели SUV в Иркутской области: динамика средних цен

По итогам 2020 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников в Иркутской области выросла на 3,5%. По сравнению с 2019 годом прибавили в цене почти все модели из списка самых продаваемых в регионе.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке в регионе занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), за год средняя цена модели в регионе выросла на 7,1% и достигла 150 000 рублей.

На второй строчке – Toyota RAV4, средняя цена автомобиля на вторичном авторынке в регионе выросла на 5,3% по сравнению с 2019 годом и составляет 790 000 рублей.

Третья позиция в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом досталась Toyota Land Cruiser со средней ценой 1 700 000 рублей, за 2020 год эта модель в Иркутской области стала дороже среднем на 6,3%.

Четвертое место по уровню продаж в Иркутской области занимает Toyota Land Cruiser Prado, а пятое – Honda CR-V.