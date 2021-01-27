В Иркутске открыли новую поликлинику на улице Радищева

Ранее поликлиника располагалась в приспособленном здании, которое до 1966 года использовалось в качестве жилого дома, сообщают в областной администрации.

Новое здание начали строить в 2018 году, но стройку остановили из-за несоответствия грунтов проектным решениям. Строительно-монтажные работы завершились в 2020 году.

Детская поликлиника является подразделением ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева 5 в Иркутске.

Площадь нового здания поликлиники составляет 8,8 тыс. кв. м. В строительство вложено 515 млн рублей. На оснащение поликлиники из областного бюджета выделили 136 млн рублей.

Поликлинику обещали открыть в сентябре прошлого года. Её строительство начали в 2018 году, но остановилось из-за несоответствия грунтов проектным решениям. Пришлось проводить повторные инженерные изыскания и государственную экспертизу проекта.

Тогда новые технические условия потребовали полной замены тепловой сети. На период корректировки проектной документации исполнение государственного контракта было приостановлено.Сейчас строительная готовность объекта составляет 98,7 процентов. Площадь нового здания поликлиники - 8,8 тыс. кв. м. В строительство вложено 515 млн рублей. На оснащение поликлиники в областном бюджете предусмотрено 136 млн рублей.