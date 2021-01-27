Иркутские пожарные запустили социальный ролик «Спасём наше будущее вместе!»

Героями ролика стали хирурги Иркутского областного онкологического диспансера, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Озвучил ролик заслуженный артист Российской Федерации Владимир Ерёмин. Музыку написала композитор Светлана Ретюнская. В съёмках помогла радиотелефонист центрального пункта пожарной связи города Иркутска Анна Королёва, гримировавшая актёров. Работа над роликом продолжалась в течение месяца. Съёмки проходили на 4 площадках.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области призывают распространять этот социальный видеоролик всеми возможными способами. Предотвратить трагедию – общая задача для нас, взрослых. Рассказать ребёнку о том, что огонь опасен, как спастись при пожаре, что дороже жизни нет ничего на свете – не просто может, а обязан каждый родитель. Это может спасти жизнь!