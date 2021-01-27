Газпром построит в поселке Жигалово Иркутской области школу, больницу и детский сад

«Газпром» профинансирует строительство в пос. Жигалово Иркутской области сразу нескольких социальных объектов – больницы со стационаром на 40 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену, общеобразовательной школы на 520 учащихся, детского сада на 240 мест, многопрофильного техникума на 300 мест с общежитием для студентов на 150 мест, а также строительство жилья для преподавателей и медицинских работников.

Такой договоренности достигли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин сегодня, 27 января во время визита на Ковыктинское газоконденсатное месторождение, а также в поселок Жигалово.

Первый денежный транш на строительство социальных объектов поступил в бюджет Иркутской области в рамках договора пожертвования, заключенного между Правительством региона и ПАО «Газпром».

Финансирование позволит начать строительство школы и детского сада, а также проектирование техникума и больницы. Период реализации всего проекта – 2021-2023 годы.



Решение о строительстве социальных объектов в Жигалово принято в связи с расширением производственной деятельности ПАО «Газпром» на территории Жигаловского района Иркутской области в рамках реализации масштабного проекта по развитию Ковыктинского месторождения. Оно является одним из источников газа для газопровода «Сила Сибири».