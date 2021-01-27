Экс-главу минздрава Ледяеву суд Иркутска освободил из СИЗО и отправил под домашний арест

Информагентство «Байкал-инфо» сообщило, что Кировский районный суд Иркутска освободил из СИЗО экс-главу регионального минздрава Наталью Ледяеву и отправил ее под домашний арест.

«Основанием для освобождения госпожи Ледяевой из СИЗО стал ее возраст – 66 лет – и состояние здоровья. Именно так суд мотивирует свое решение о переводе Натальи Ледявой под домашний арест», – отмечается в сообщении.

Напомним, Наталья Ледяева покинула пост министра здравоохранения Иркутской области по официальным данным по состоянию здоровья, по информации СМИ – из-за дела о закупках масок. После информация из изданий подтвердилась – в отношении Ледяевой возбудили уголовное дело, ей предъявлено обвинение в мошенничестве. Экс-министру грозит до 10 лет колонии. Ранее она находилась под арестом.