Узнать свой лицевой счет на оплату услуг ЖКХ теперь можно по адресу

Узнать свой лицевой счет на оплату услуг ЖКХ по адресу проживания жители Иркутской области теперь могут с помощью мобильного приложения Сбербанка, через Сбербанк Онлайн. Сервис «Поиск лицевых счетов по адресу» позволяет потребителям коммунальных услуг получать информацию об имеющейся задолженности, а также совершить оплату за услуги ЖКХ по адресу проживания. Оплатить задолженность или регулярный платеж теперь возможно без перехода в другие меню и каталоги приложения.

Для того, чтобы воспользоваться новым форматом коммунальных расчетов пользователям достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн, выбрать пункт «Платежи», далее - вкладку «Дом», в верхней поисковой строке – раздел «Найти счета по адресу». Автоматический сервис предложит указать информацию: «Населенный пункт», «Улица», «Номер дома», «Квартира». По завершению авторизации абонент получает список подключенных к адресату услуг ЖКХ - с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков коммунальных услуг, после выбора нужной организации можно совершать оплату.

В настоящее время в сервисе «поиск по адресу» для жителей Иркутской области доступна информация о начислениях в пользу всех крупных компаний ЖКХ региона: ООО «Иркутскэнергосбыт», Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, АО "ИРКУТСКОБЛГАЗ", ООО «РТ-НЭО» (вывоз твердых коммунальных отходов), управляющих компаний (Северного, Западного, Южного управления и др.). Список поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также список лицевых счетов постоянно актуализируется.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Сбербанк постоянно работает над развитием удобных приложений и инструментов, которые облегчают жизнь наших клиентов, «Поиск лицевых счетов по адресу» именно такой инструмент. Жители Иркутской области давно пользуются дистанционными сервисами по оплате услуг коммунальных организаций, и этот сервис - еще один «помощник» для контроля, своевременной оплаты и быстрого внесения платежа. Опция в приложении Сбербанк Онлайн «Поиск лицевых счетов по адресу» была запущена перед новогодними праздниками, и многие жители нашего региона успели оценить эту новинку, попробовали провести платеж по адресу на практике. Задача и обязанность всех ответственных граждан - своевременная оплата предоставленных коммунальных услуг и наш новый сервис помогает людям в ее решении».