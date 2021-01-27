Новости

Праздник закончился: в Иркутске приступили к демонтажу новогодних фигур

В Иркутске начали убирать новогодние украшения. В сквере имени Кирова уже приступили к демонтажу ледового городка. С 1 февраля стартуют работы по  разбору главной новогодней ёлки. Об этом сообщили в управлении культуры администрации областного центра.

– До 30 января будут убраны все ледовые фигуры и световые конструкции  в сквере имени Кирова и на острове Конный. Демонтаж главной городской 25-метровой ёлки – более долгий процесс. Планируем завершить эту работу до 15 февраля, – отметил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
На БрАЗе подвели итоги реализации социальных программ в 2020 году
За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса вылечились 394 человека
Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании