Праздник закончился: в Иркутске приступили к демонтажу новогодних фигур

В Иркутске начали убирать новогодние украшения. В сквере имени Кирова уже приступили к демонтажу ледового городка. С 1 февраля стартуют работы по разбору главной новогодней ёлки. Об этом сообщили в управлении культуры администрации областного центра.

– До 30 января будут убраны все ледовые фигуры и световые конструкции в сквере имени Кирова и на острове Конный. Демонтаж главной городской 25-метровой ёлки – более долгий процесс. Планируем завершить эту работу до 15 февраля, – отметил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.