Путин: «Основная задача на сегодняшний день ― это выход из бедности»

Основная задача на сегодняшний день ― это выход из бедности. Об этом в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «Давосской неделе».

«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране ― в самом главном, кстати говоря, направлении», ― сказал глава государства. Также Путин подчеркнул, что одними из ключевых вызовов, которые в настоящее время стоят перед мировым сообществом, являются социально-экономические проблемы.

Цифры России по борьбе с бедностью, конечно, впечатляют и абсолютно справедливо отражают тренд, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Вместе с тем, в них заложены не только успехи по борьбе с бедностью. Но и налоговая реформа начала нулевых годов, когда была введена плоская шкала налогообложения в 13%. В результате существенная часть зарплат вышла из тени. Российская бедность имеет главную причину. Шоковая терапия. В 1992 году гиперинфляция уничтожила советские сберкнижки. Формально государство собирается платить компенсации. Однако по факту ясно, что эти выплаты отложены навсегда.

Решить проблему можно распределив пропорционально советским вкладам государственные пакеты акций «Сбера», «Ростелекома», «Транснефти», «Роснефти» и «Газпрома». Естественно, сохранив за государством контроль через механизм золотой акции.

Ну и в заключение стоит сказать, что социальное неравенство в России по мировым меркам среднее. Повода особо переживать на этот счет я не вижу. А проблема безработицы будет в целом решена через вакцинацию и снятие ограничений.