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Уменьшающий стоимость патента для торговли и общепита закон приняли в Приангарье

Закон, уменьшающий в два раза стоимость патента для ИП, занимающихся торговлей и общепитом, приняли сегодня в Иркутской области, сообщила на своей странице в Facebook председатель бюджетного комитета Законодательного собрания региона Наталья Дикусарова.

По словам Дикусаровой, в 2020 году были внесены изменения в  областное законодательство о патенте для создания условий ведения бизнеса в связи с отменой с 2021 года ЕНВД. Законом был расширен перечень видов деятельности, при которых  индивидуальные предприниматели могут использовать патентную систему налогообложения, увеличен максимальный размер помещений, которыми можно пользоваться в рамках патентной системы. Однако при применении этого закона на практике у предпринимателей возникли проблемы.

«Во многом  они связаны с изменениями в федеральном законодательстве.  Полностью изменилась суть и смысл патента. Если раньше с ЕНДВ патент рассчитывался исходя из площади торгового зала, то теперь в расчет  берется общая площадь объекта, в котором работает предприниматель. Вместе с ЕНВД  ушли из законодательства и корректирующие коэффициенты, которые могли устанавливаться раньше в районах и городских округах и учитывали много аспектов, в том числе особенности места ведения предпринимательской деятельности. В результате чего налоговая нагрузка на предпринимателей значительно возрастает по сравнению с той, которая была ранее, а особенно у предпринимателей, применявших  ЕНВД», – отметила Дикусарова.

Чтобы отрегулировать эту ситуацию и сделать доступной стоимость патента принято решение ввести  понижающий коэффициент. Положения закона распространят свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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