Движение трамваев закроют в Ангарске по 5 маршрутам из-за нехватки на них денег

Администрация Ангарска Иркутской области на официальном сайте сообщила, что в городе закроют движение трамваев по пяти маршрутам из-за нехватки на них денег.

«С 1 февраля в Ангарске будет отменено движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 5, 7 и 11. Данные изменения связаны с тяжелым финансовым состоянием предприятия. Для сохранения деятельности МУП АГО «Ангарский трамвай» администрация АГО вынуждена сократить количество рейсов и отменить маршруты с неустойчивым пассажиропотоком», – отмечается в сообщении.

По данным мэрии, себестоимость каждого выполняемого рейса по закрывающимся направлениям значительно превышает получаемую выручку.

После отмены маршрутов прекратится движение трамваев от остановки «Технопарк» до кольца около ТЭЦ-9 – этот участок имеет протяженность 4 километра в одну сторону. Не будет транспорта и на маршруте Депо – Управление АНХК – пересечение – четырехугольник Чайковского, который имеет длину 12,3 километра.