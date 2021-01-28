Названы «короли» российской недвижимости

Forbes опубликовал новый рейтинг крупнейших рантье России.

Их доходы в 2020 году упали на 24%. Хуже всего пришлось владельцам гостиниц и торговых центров.

— Арендный доход лидеров рейтинга рантье Forbes никогда еще не падал так драматично. В 2019 году владельцы коммерческой недвижимости собрали со своих арендаторов совокупно $7,7 млрд, в 2020-м — $5,8 млрд. Минус 24%, — отмечают в издании.

Киевская площадь. Москва

Крупнейшие объекты: «Фуд Сити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м)

«Фуд Сити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м) За год. В октябре «Киевская площадь» открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский». Арендопригодная площадь составляет 65 000 кв. м.

В октябре «Киевская площадь» открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский». Арендопригодная площадь составляет 65 000 кв. м. Проект. Год Нисанов и Зарах Илиев занимаются редевелопментом СК «Олимпийский». Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall.

Ташир. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др.

Крупнейшие объекты: «Рио» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров)

Аренда. Арендаторы называют «Ташир» одним из самых негибких арендодателей 2020 года. По словам Сергея Румянцева из Союза арендаторов, девелопер крайне редко шел на уступки с партнерами, взимая аренду даже в те месяцы, когда действовал запрет на работу ТЦ в стране.

Цифра. Портфель группы включает 67 объектов разного назначения общей площадью 2,5 млн кв. м на конец 2020 года.

За год. В 2020-м «Ташир» открыл три объекта: МФК Kvartal West в Москве (140 000 кв. м), мебельный центр Family Room в Архангельске и торгово-офисный центр SK Plaza в Калуге.

Сафмар. Москва, Санкт-Петербург

Крупнейшие объекты: отель Moscow Marriott Grand (387 номеров), ТЦ «Калейдоскоп» (115 700 кв. м)

Интервью. «2020 год будет годом Сколково», — заявил в декабре Саит-Салам Гуцериев РБК+. В Сколково есть бизнес-центры «Сафмара» «Орбион», «Амальтея», «Стратос». На подходе концертный зал «МТС Live Арена» и комплекс «Гелион».

Портфель. Портфель «Сафмара» диверсифицирован. Группе принадлежат не только десятки знаковых объектов в центре Москвы, в том числе Marriott на Тверской и «Националь», но и почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.

Ingka Centres. Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Уфа, Омск и др.

Бизнес. Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) управляет 45 торговыми центрами c арендопригодной площадью более 4 млн кв. м в 15 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега».

Цифра. На 19%, до €700 млн, снизился глобальный арендный доход компании из-за пандемии в 2020 финансовом году.

За год. В 2019 году стало известно о планах IKEA открыть под поселком Новоселье в Ленинградской области 15-й центр «Мега» в России. Но в 2020 году компания отказалась от этого проекта и заявила, что будет вместо этого расширять «Мегу Дыбенко» в Санкт-Петербурге.

O1 Properties. Москва, Санкт-Петербург