Названы «короли» российской недвижимости

Forbes опубликовал новый рейтинг крупнейших рантье России.
Их доходы в 2020 году упали на 24%. Хуже всего пришлось владельцам гостиниц и торговых центров.
— Арендный доход лидеров рейтинга рантье Forbes никогда еще не падал так драматично. В 2019 году владельцы коммерческой недвижимости собрали со своих арендаторов совокупно $7,7 млрд, в 2020-м — $5,8 млрд. Минус 24%, — отмечают в издании.
Киевская площадь. Москва
- Крупнейшие объекты: «Фуд Сити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м)
- За год. В октябре «Киевская площадь» открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский». Арендопригодная площадь составляет 65 000 кв. м.
- Проект. Год Нисанов и Зарах Илиев занимаются редевелопментом СК «Олимпийский». Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall.
Ташир. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др.
- Крупнейшие объекты: «Рио» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров)
- Аренда. Арендаторы называют «Ташир» одним из самых негибких арендодателей 2020 года. По словам Сергея Румянцева из Союза арендаторов, девелопер крайне редко шел на уступки с партнерами, взимая аренду даже в те месяцы, когда действовал запрет на работу ТЦ в стране.
- Цифра. Портфель группы включает 67 объектов разного назначения общей площадью 2,5 млн кв. м на конец 2020 года.
- За год. В 2020-м «Ташир» открыл три объекта: МФК Kvartal West в Москве (140 000 кв. м), мебельный центр Family Room в Архангельске и торгово-офисный центр SK Plaza в Калуге.
Сафмар. Москва, Санкт-Петербург
- Крупнейшие объекты: отель Moscow Marriott Grand (387 номеров), ТЦ «Калейдоскоп» (115 700 кв. м)
- Интервью. «2020 год будет годом Сколково», — заявил в декабре Саит-Салам Гуцериев РБК+. В Сколково есть бизнес-центры «Сафмара» «Орбион», «Амальтея», «Стратос». На подходе концертный зал «МТС Live Арена» и комплекс «Гелион».
- Портфель. Портфель «Сафмара» диверсифицирован. Группе принадлежат не только десятки знаковых объектов в центре Москвы, в том числе Marriott на Тверской и «Националь», но и почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.
Ingka Centres. Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Уфа, Омск и др.
- Бизнес. Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) управляет 45 торговыми центрами c арендопригодной площадью более 4 млн кв. м в 15 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега».
- Цифра. На 19%, до €700 млн, снизился глобальный арендный доход компании из-за пандемии в 2020 финансовом году.
- За год. В 2019 году стало известно о планах IKEA открыть под поселком Новоселье в Ленинградской области 15-й центр «Мега» в России. Но в 2020 году компания отказалась от этого проекта и заявила, что будет вместо этого расширять «Мегу Дыбенко» в Санкт-Петербурге.
O1 Properties. Москва, Санкт-Петербург
- Владельцы. Павлу Ващенко и Валерию Михайлову принадлежит компания Riverstretch Trading & Investments. Она стала владельцем O1 Properties в 2019 году. Многие СМИ высказывали предположение, что компания связана с «Роснефтью».
- Проект. Компания Валерия Михайлова и Павла Ващенко выкупила на торгах, с которых ушли другие претенденты, здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Здание планируют переоборудовать, а на последнем этаже открыть кафе с панорамным видом.