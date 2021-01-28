Пожар произошел на рынке Южный в Иркутске

По предварительной информации ГУ МЧС Иркутской области, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Из рынка самостоятельно эвакуировались 40 человек. Огнём повреждён один павильон, закопчен мебельный магазин на втором этаже по всей площади. Остальные павильоны спасены от огня.

Всего с начала января в Иркутской области произошло 462 пожара.

Наиболее сложная обстановка с пожарами в Иркутской области наблюдается в Иркутском, Усольском, Ангарском и Усть-Илимском районах. С начала года в городе Иркутске произошло 39 пожаров, погибли два человека. В населённых пунктах и садоводствах Иркутского района – 23 пожара, погибли два человека. Также по два человека погибли на пожарах в Ангарском и Усть-Илимском районах.