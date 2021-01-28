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Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» откроет 50 новых магазинов

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» выросла по итогам 2020 года на 22%, сообщил региональный ритейлер ГК «Слата». В 2021 году компания планирует открыть два супермаркета «Слата» и 50 дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутской области и в Забайкальском крае.

«В 2020 году было открыто два новых супермаркета «Слата» и обновлено 20. Также появилось 48 дискаунтеров «ХлебСоль», включая 9 на новых территориях – в северных городах Иркутской области: Усть-Илимске, Усть-Куте, Новой Игирме. Примечательно, что в рамках открытия магазина в Игирме был достигнут исторический максимум по выручке», – поделился исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

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По его словам, северные территории нуждаются в качественных и доступных магазинах. Основной фокус компании в 2021 году будет направлен на открытие 50 дискаунтеров в городах Иркутской области и в Забайкальском крае. Кроме того, компания намерена увеличить до 25% долю продукции от местных поставщиков в супермаркетах за счет подписания новых контрактов.

Справка
Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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