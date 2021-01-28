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В Иркутске полиция накрыла закрытую вечеринку

Информация о ее проведении размещалась в социальных сетях, там же посетители и приобретали билеты, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

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Заведение расположено в Октябрьском округе. К приезду полицейских на дискотеке находилось свыше 130 человек без средств индивидуальной защиты. Гостям предлагались кальяны и спиртные напитки. 

Напомним, что штраф для объектов общественного питания, являющихся юридическими лицами, составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение деятельность организации может быть приостановлена до 90 суток. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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