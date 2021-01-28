«Слата» увеличила площадь складов почти в 2 раза по итогам 2020 года

ГК «Слата» открыла два новых распределительных центра в 2020 году – в Чите Забайкальского края и Братске Иркутской области. Это позволило компании снизить стоимость логистики на удаленных территориях, а также создать условия для беспрепятственного развития в новых городах.

На складах был внедрен голосовой отбор, что увеличило производительность сборщиков на 15%, а точность на 10%.

«Общая площадь складов на текущий момент достигает 32 тыс. кв м, в конце 2019 г. – около 17 тыс. кв м, – сообщил руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата» Дмитрий Ишевский. – Рост площадей произошел за счет открытия двух мультитемпературных складов, которые на одной площадке объединили все необходимые температурные режимы от -18 до +18, а также склада фреш товаров в Иркутске. Это позволило нам повысить централизацию с 45% до 55%, а также снизить стоимость логистики в Братске и Чите. Открытие распределительных центров позволяет решить вопрос с уровнем сервиса поставок в магазины и усилить позиции компании относительно федеральных сетей».

Ранее компания сообщила, что основной фокус в 2021 году будет направлен на открытие 50 дискаунтеров в городах Иркутской области и в Забайкальском крае.

Справка

Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».