«Слата» установила в супермаркетах 50 касс самообслуживания по итогам 2020 года

ГК «Слата» в 2020 году во время пандемии осуществила быстрый запуск онлайн-доставки и разработала собственные кассы самообслуживания для бесконтактного способа обслуживания. В планах на 2021 год – создание электронного торгового центра.

Установку касс самообслуживания «Слата» начала летом 2020 года

«Торговая сеть «Слата» в период самоизоляции получила мощный стимул для развития онлайн-продаж, – рассказал руководитель IT-департамента Константин Хлебас. – За две недели география интернет-магазина увеличилась до четырех городов. Сеть максимально быстро закрывала текущие потребности покупателей, которые выросли в 4 раза. Затем был запущен dark store с автоматизированными процессами, что существенно улучшило работу уже обновленного интернет-магазина. В планах компании – создание удобного электронного торгового центра, где будут представлены различные категории товара по типу marketplace» .

Летом 2020 года «Слата» начала установку касс самообслуживания. Оплата на этих кассах принимается только безналичным способом, что способствовало уменьшению не только очередей в магазинах и сокращению времени операции платежа, но обеспечило бесконтактный способ обслуживания. С момента запуска, на первом этапе, установлено 50 касс самообслуживания.

Напомним, что кассы и программное обеспечение для них были разработаны на базе собственного IT-департамента. Это позволило компании сэкономить, так как в массовом выпуске касса дешевле аналогов, а по функционалу превосходит их. Так, например, авторская разработка позволяет встраивать под покупателя персональные предложения и максимально задействовать приложение «Моя Слата».

Ранее компания сообщила, что основной фокус в 2021 году будет направлен на открытие 50 дискаунтеров в городах Иркутской области и в Забайкальском крае.

Справка

Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».