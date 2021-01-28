Приангарье потратит на программу «Земский учитель» 11 млн рублей

Участникам программы выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Задача программы – обеспечить педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.

Основными требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно.

Прием заявок уже идет. Вся информация размещена на официальном сайте федеральной программы «Земский учитель». Там можно узнать, какие именно вакансии и в каких населенных пунктах вошли в программу.