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«Слата» увеличит долю местных производителей в супермаркетах до 25%

В 2021 году  ГК «Слата» делает ставку на местных производителей и намерена увеличить их долю в своих супермаркетах до 25% .

Компания взяла курс на местных производителей в июне 2020 года. Но если в прошлом году ассортимент супермаркетов пополнился товарами 14 предприятий региона, то в 2021-м это число возрастет до 50, а товарооборот планируется увеличить в 10 раз, подчеркивается в сообщении компании.

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На полках магазинов уже сейчас можно найти продукцию от местных фермеров – зелень, мясо охлажденное, йогурты, мед, готовая еда, сыры ручной работы, замороженные слойки и пироги, пельмени, мороженое, кондитерские изделия и даже наполнитель для кошачьих лотков от местных поставщиков.

Ранее компания также сообщила, что основной фокус в 2021 году будет направлен на открытие 50 дискаунтеров в городах Иркутской области и в Забайкальском крае.

Справка
Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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