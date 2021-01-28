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Лыжня России пройдет через Иркутск

Из-за пандемии организаторы не будут проводить массовый старт. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.  

В Иркутске мероприятие пройдет 13 февраля на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского в поселке Молодежный Иркутского района.

Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Заявки на участие в этом году подаются муниципальными образованиями области, образовательными и физкультурно-спортивными организациями и организациями, осуществляющими учебный или тренировочный процесс, с 1 по 12 февраля 2021 года в ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» на адрес электронной почты: sport202828@yandex.ru, телефоны для справок – (3952) 33-64-37, 33-64-79.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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