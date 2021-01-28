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Без водоснабжения остался Ленинский округ Иркутска

Повреждение произошло в районе дома 93 на улице Мира, сообщают в мэрии Иркутска.

Без холодного водоснабжения осталось 22 многоквартирных дома. Сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть. На место аварии для расчистки дороги прибыло 4 единицы техники МУП «ИркутскАвтодор».

Устранение аварии ведется силами УК СК «Иркут». Уже восстановлено водоснабжение дома по улице Красный путь, а также по адресам:

  • Ул. Шпачека, 10,12
  • Ул. Муравьева, 8, 11, 13
  • Ул. Гражданская, 46
  • Ул. Волгоградская, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 91, 110
  • Ул. Мира, 91, 100

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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