Без водоснабжения остался Ленинский округ Иркутска

Повреждение произошло в районе дома 93 на улице Мира, сообщают в мэрии Иркутска.

Без холодного водоснабжения осталось 22 многоквартирных дома. Сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть. На место аварии для расчистки дороги прибыло 4 единицы техники МУП «ИркутскАвтодор».

Устранение аварии ведется силами УК СК «Иркут». Уже восстановлено водоснабжение дома по улице Красный путь, а также по адресам: