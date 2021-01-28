«Слата»: затраты на создание безопасных условий во время пандемии выросли в 20 раз

Затраты на создание безопасных условий в компании в 2020 года увеличились в 20 раз, сообщили в ГК «Слата».

– Во время коронавируса безопасность сотрудников и покупателей вышла на первый план. Компания принимала быстрые меры по переходу на «удаленную» работу центральных офисов, что позволило сохранить почти 100% работоспособность всех департаментов и сотрудников в магазинах, – говорится в сообщении регионального продуктового ритейлера.

Ранее ГК «Слата» сообщила, что в приоритетах компании на 2021 года – открытие 50 новых дискаунтеров «ХлебСоль» и увеличение доли местных производителей до 25%.

Справка

Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».