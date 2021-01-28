«Слата»: Посещаемость супермаркетов во время пандемии упала, но средний чек вырос

Как и большинство продуктовых сетей, «Слата» отмечает снижение числа посещаемости супермаркетов во время пандемии в 2020 году. Однако при этом количество товаров в одной покупке увеличилось.

– Это отражается на таком показателе, как «средний чек». В 2020 году он вырос в среднем на 13% и составил 408,2 руб., – говорится в сообщении компании.

Пандемия и ситуация с низкой потребительской активностью заставили компанию активно менять механики взаимодействия с покупателями, которые оказывали влияние на рост товарооборота в период пандемии. К примеру, неценовая промо-акция «Эмоджимания» обеспечила рост товарооборота компании на +4,6%.

Кроме того компания в 2020 году усилила рекламные каналы коммуникации с фокусом на digital.

Ранее ГК «Слата» сообщила, что в приоритетах компании на 2021 года – открытие 50 новых дискаунтеров «ХлебСоль» и увеличение доли местных производителей до 25%.

Справка

Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».