Новости

В селе Бельск Черемховского района восстановят старейшую каменную церковь Приангарья

Уникальное здание в стиле сибирского барокко построили в 1788 году, сообщают в областной администрации. 

Это церковь Сретения Господня. Уже несколько десятилетий она заброшена.

Сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен. Церковь планируется восстановить поэтапно. Пока работу ведут на добровольных началах. Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.   

- Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось – отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Москве закрылась треть всего общепита
С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заболели более 30 тыс. человек
За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании