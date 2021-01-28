В селе Бельск Черемховского района восстановят старейшую каменную церковь Приангарья

Уникальное здание в стиле сибирского барокко построили в 1788 году, сообщают в областной администрации.

Это церковь Сретения Господня. Уже несколько десятилетий она заброшена.

Сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен. Церковь планируется восстановить поэтапно. Пока работу ведут на добровольных началах. Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось – отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.