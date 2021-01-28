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Землетрясение произошло в Монголии 28 января

Толчки в 3 балла зафиксировали в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Хомутово, Белореченском и Михайловке.

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Интенсивность в эпицентре – 5,9 баллов. Сейсмособытие произошло 28 января в 04:51 по иркутскому времени, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

После сейсмособытия произошло 5 афтершоков.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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