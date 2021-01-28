С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заболели более 30 тыс. человек

За прошедшие сутки там зафиксировали 151 заражение.

Из новых случаев COVID-19: 120 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 003 пациентов, наблюдается 946 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 27 480 (+177) человек.

За последние сутки в регионе умерли 3 человека с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 659 человек.

Занятость коечного фонда составляет 56,3%.

В России с 18 января, по поручению президента Владимира Путина, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.