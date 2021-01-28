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С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заболели более 30 тыс. человек

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За прошедшие сутки там зафиксировали 151 заражение.

Из новых случаев COVID-19: 120 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 003 пациентов, наблюдается 946 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 27 480 (+177) человек.

За последние сутки в регионе умерли 3 человека с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 659 человек.

Занятость коечного фонда составляет 56,3%.

В России с 18 января, по поручению президента Владимира Путина, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Москве закрылась треть всего общепита
С начала пандемии в Бурятии коронавирусом заболели более 30 тыс. человек
За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек
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